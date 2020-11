Auch wenn die politischen Unsicherheiten durch den andauernden Auszählungsprozess der US-Wahl noch nicht aus dem Weg geräumt sind, geben die Börsen bereits wieder Gas. Allein in dieser Woche konnte der DAX knapp acht Prozent oder 1000 Punkte zulegen. Das Plus des TSI-Fonds fällt auf Wochensicht etwas geringer aus. Jedoch hat der Fonds den Abschwung im Vorfeld der Wahlen deutlich weniger nachvollzogen, sodass Anleger mit dem TSI-System in den letzten Wochen erneut besser gefahren sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...