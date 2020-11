Die letzte Woche ist thematisch wirklich sehr bewegend gewesen: Ob es die Hängepartie in der US-Wahl war oder aber die regelrechte Rallye der Aktienmärkte. Es gab vieles, was man als Investor verfolgen konnte. Zumal auch die Quartalsberichtssaison an Fahrt aufgenommen hat. Aber auch bei einzelnen Aktien gab es eine Menge zu beobachten. Zum Ende der letzten Woche waren es beispielsweise die Aktien von Roku (WKN: A2DW4X), The Trade Desk (WKN: A2ARCV) und Square (WKN: A143D6), die viel Aufmerksamkeit ...

