GoPro (GPRO): Earnings-Gap-Trade bei Actioncam-Hersteller mit CRV 3.3 >>> PULLBACK SETUP <<<

Überrraschend gute Zahlen bei GoPro (GPRO). Übernahmespekulationen (Apple, Xiaomi ???) und das Weihnachtsgeschäft könnten den Kurs beflügeln. Long-Einstieg jetzt gleich am Montag?

Symbol:ISIN:Die Aktie des Actionkamera-Herstellers konnte in den vergangenen sechs Monaten ein Plus von rund 125 Prozent verzeichnen. Nach den Quartalszahlen am vergangenen Donnerstag gab es ein deutliches Gap-Up. Den Rücksetzer vom Tageshoch wollen wir für unser Long Setup nutzen. Beim Blick auf den langfristigen Chart wird deutlich, dass das Kurspotential wesentlich weiter oben liegt.Gopro Inc. meldete im dritten Quartal September 2020 einen Gewinn von 0,15 USD je Aktie bei einem Umsatz von 280,5 Mio. USD und lag damit deutlich über den Erwartungen. Erfolgsfaktoren sind der Direktvertrieb über das Internet mit einem Abo-Modell sowie die Fokussierung auf höherpreisige, margenstarke Produkte. Jetzt kommt die Hoffnung auf ein starkes Weihnachtsgeschäft hinzu. Zudem sorgten Spekulationen zu Übernahmen etwa durch Apple oder Xiaomi gelegentlich für positives Momentum.Kaufsignal: 7.76 USD, Kursziel: 8.82 USD, Stopp Loss: 7.44 USDDer Kurssprung nach den Earnings bietet gute Möglichkeiten für einen Long-Einstieg. Eventuell sollten wir das Setup intraday noch adjustieren. Die nächsten Quartalszahlen stehen erst im Februar wieder an, so dass wir diese momentan nicht weiter beachten müssen.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in GPRO.