Mithilfe von Lottie können Designer vektorbasierte Animationen nicht nur leicht erstellen, sondern auch schnell in die Website integrieren. Und das, ganz ohne ein neues Tool lernen zu müssen. Es heißt, Designer seien von Natur aus faul. Sie wollen Websites gestalten, ohne zu coden, Illustrationen erstellen, ohne Papier zu benutzen, und Web-Animationen bauen, ohne an die technische Umsetzung zu denken. Zum Glück gibt es für all das (mehr oder minder) gute Softwarelösungen. Im Fall von Animationen tauchen immer wieder neue Tools auf, die einfache Bedienung, schnelle Implementierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...