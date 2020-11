Mit dem Video- und Podcastformat Changerider wollen Etventure-Gründer Philipp Depiereux und t3n den Menschen die Angst vor der Digitalisierung und dem Wandel nehmen. In der aktuellen Folge fährt Zukunftsforscher Tristan Horx vom renommierten Zukunftstinstitut mit. Disclaimer: Das Video wurde bereits 2019 und damit vor der Corona-Pandemie aufgezeichnet. Wir haben jetzt mit Tristan Horx auch noch einmal über die Auswirkungen der aktuellen Krise gesprochen. Zukunftsforschung klingt ziemlich faszinierend, erst recht in Zeiten wie diesen. Wie überraschend kam da eigentlich die Corona-Pandemie? "In unseren Modellen gibt es die sogenannten X-Events", erzählt ...

