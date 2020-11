Das Mainzer Unternehmen hat im Moment ordentlich mit sich selbst zu kämpfen. Eigentlich hat man einen sehr großen Anspruch an sich selbst, diese Ansprüche hat man auch nach außen immer wieder betont. Aber es gelingt dem Unternehmen von CEO Ugur Sahin einfach nicht, diese Dominanz auch auf den Aktienmarkt zu übertragen. Der Kurs will einfach nicht in die erhofften Bereiche eindringen!

Anleger-Tipp: Welche Folgen ein zugelassener Impfstoff für BioNTech und die BioNTech-Aktie hätte, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...