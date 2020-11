Der Flugzeugbauer Airbus hat im Oktober in der Corona-Krise wieder etwas mehr Maschinen ausgeliefert. Nach 57 Jets im September stellte der Konzern im Oktober 72 Exemplare seinen Kunden zur Verfügung, wie er am Freitagabend nach Börsenschluss in Toulouse mitteilte. Im Juli waren es 49, im sommerbedingt auch in anderen Jahren schwächeren August 39 Maschinen. Unterdessen kassierte Airbus im Oktober drei Stornierungen, holte aber auch elf Neubestellungen herein.Wegen des Einbruchs im Flugverkehr durch ...

