Rohstoffe vor weiterer Rallye?: Mining News KW 45-2020 - Die USA-Wahlen und die Börsen!

Was für eine Woche! Ein spannendes Ringen um das Präsidentenamt in den Vereinigten Staaten von Amerika, das mit stark steigenden Aktienkursen einherging. Was war da los?

der Dow Jones explodierte in der vergangenen Woche fast +7 %, ebenso wie der DAX, der rund +7,5 % zulegte. Damit haben die Aktienmärkte die annähernd ebenso hohen Verluste der Vorwoche wieder ausgeglichen. Als Grund für die Partylaune wurde immer wieder die Aufholjagd des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden genannt.

Das begrüßten auch die Rohstoffinvestoren, da die Demokraten wahrscheinlich noch mehr Geld drucken werden. Deshalb zog auch der Goldpreis rund 3,7 % nach oben, und sprang sogar minimal über die charttechnisch sehr wichtige Marke von 1.950,- USD. Der Silberpreis explodierte rund 8,5 %, auf über 25,60 USD je Unze.

Quelle: StockCharts.com

Sollten die Demokraten in den nächsten Tagen auch noch die Mehrheit im Senat holen, sind sie bei künftigen Billionen-Rettungspaketen nicht mehr auf die Zustimmung der Republikaner angewiesen, womit das Gelddrucken in die nächste Runde gehen würde.

Alles in allem könnte der Grundstein für das Weiterlaufen der Edelmetallhausse, die nun auch auf Industriemetalle wie z.B. Kupfer, Nickel, Silber, Platin und Palladium ausgeweitet wird, gelegt sein. Deshalb gehen wir davon aus, dass Investitionen in Rohstoffaktien viel Freude bereiten werden. Im Folgenden haben wir die unserer Meinung nach wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche zusammengefasst.

Caledonia Mining / Mawson Gold

Der Wert des Goldes

Auch wenn sich der Goldpreis gerade in einer Art Verschnaufpause befindet, kann weiter mit einem Preisanstieg gerechnet werden.

Aurania Resources / Revival Gold

Gold als Fels in der Brandung

Gold besitzt inneren Wert, denn es ist eine physische Ware. Anders ist es bei Papiergeld, das durch nichts abgedeckt wird.



Es geht wieder richtig los!

Feldarbeiten werden wieder aufgenommen! Gespräche wurden geführt! Gute Nachrichten vorprogrammiert!

Immer mehr Investoren haben den Wert des gelben Metalls zur Diversifikation und als Vermögensschutz erkannt! Gestern wurde die charttechnisch wichtige Marke von 1.950,- USD je Feinunze Gold durchbrochen.

Endeavour Silver / Summa Silver

Silber im Aufwind

Der jetzige Edelmetall-Bullenmarkt sorgt für großes Interesse bei den Silber-Investoren.

Ximen Mining / Condor Gold

Wer liebt Gold am meisten

Das World Gold Council hat eine Hitliste erstellt. Dabei landete Deutschland nur auf Platz sieben.

Unternehmen positioniert sich!

Korrektur für Neueinstieg nutzen? Laut Kaufempfehlung JA! Kurspotenzial annähernd 200 %!

Smarte Investoren bestellen schon ihr Rohstoff-Beet für die nächste ertragreiche Rallye. Lohnende Investments findet man besonders im Edelmetallsektor!

Maple Gold Mines / Karora Resources

Anleger vertrauen weiter auf Gold und Goldunternehmen

Aus dem neuesten Bericht des World Gold Councils geht hervor, dass Gold so beliebt wie nie ist.



MAG Silver / Vizsla Resources

Corona-Hyper-Verschuldung und Silberinvestments

Silber, der kleine Bruder des Goldes, scheint an Attraktivität zu gewinnen. Zeit für einen Blick auf Silberunternehmen.

Osisko Gold Royalties / GoldMining

Gold und Royalties- eine starke Kombination

Bald bricht das neue Jahr an. Gold sollte auch dann als hervorragendes Anlagevehikel fungieren.

Osisko Metals / Hannan Metals

China treibt Preise der Industriemetalle

Chinas Wirtschaft wächst und die Nachfrage nach Industriemetallen ist dementsprechend stark.

Dieser Explorer gibt Vollgas!

Weitere top-Bohrergebnisse aus Australien! Auch heute sind historische Goldminen noch sexy!

Gold und Kobalt aus Finnland und viel Gold aus Australien! Bei diesem Unternehmen geht es derzeit mächtig vorwärts!

Mehrwert durch 'spin out'!

Weitere Hammer-Meldung! Nach anhaltend guten Bohrergebnissen wird nun auch durch spin out Mehrwert geschaffen!

Die Ausgliederung einzelner Liegenschaften bringt IsoEnergy eine Unternehmensbeteiligung im Wert von mehr als 1,2 Mio. CAD sowie rund 188.000,- CAD an Cash ein.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.

