In der vergangenen Woche verzeichneten die internationalen Aktienmärkte eine ausgeprägte Kursrallye, wobei der MSCI WORLD (Euro) - Index um + 5,7 % hochsprang.Auslöser hierfür war der sich schnell verdichtende Sieg des Demokraten Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten, der gestern durch die führenden Medienorgane nach der bisherigen, allerdings noch nicht abgeschlossenen Stimmenauszählung (290 Wahlmänner-Stimmen für Biden, deutlich über erforderlicher Mehrheit von 270 Stimmen) nun auch bereits offiziell bestätigt wurde.Trotz bereits in diversen Bundesstaaten in Gang gesetzter Klageerhebungen der Trump-Administration gegen diesen Wahlausgang dürfte sich an der Bestätigung von Biden als künftiger US-Präsident aus unserer Sicht kaum mehr etwas ändern, da alle vorgebrachten Klagen wegen angeblicher Wahl- und Auszählungsmanipulationen bislang jeglicher nachweisbaren Grundlage entbehren und innerhalb der nunmehr gesetzten einmonatigen juristischen Prüfungsfrist bis zum 08.12. (sog. "Safe Harbour-Periode") die anhängigen Klagen der Republikaner durch die US-Bundesgerichte oder ggfs. sogar auch den obersten nationalen Gerichtshof (Supreme Court) wohl zumindest soweit als unbegründet zurückgewiesen werden dürften, dass künftig weitere Stimmenneuauszählungen in einzelnen Bundesstaaten nun ausgeschlossen sein dürften.

