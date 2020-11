Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681) liefert ab. Auch im Q3 konnte man die Umsätze steigern, insbesondere mit Thermoboxen für Covid-19 Testkitts. Und mRNA-Impfstoffe, wie die von BioNTech und CureVac, brauchen "Kälte" von va-Q-Tec. Schon die Bilanz 2019 (Umsatz plus knapp 30%, Gewinn mal Drei) zeigte ein starkes Wachstum, dass sich in 2020 überzeugend fortsetzt und weiter fortsetzen sollte. Warum man sich da so sicher sein kann? Weil die Produkte von va-Q -Tec gerade jetzt im Gesundheitssektor gebraucht werden, also auch wenn andere Sparten aufgrund der Abkühlung der Weltkonjunktur rückläufig ...

