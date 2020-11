Die Norweger erreichten in diesem Jahr + 63 % in Auftrag und Umsatz, aber im vierten Quartal nur noch - 9 % und der Verlust stieg um weitere ca. 6 %. Ist das ein Favorit oder keiner? Die Tochter Everfuel als Hersteller von Wasserstofftankstellen liefert die ergänzenden Daten, erstmals seit dem Börsengang. Aufpassen!



