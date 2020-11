Biden-Bump! Die asiatischen Aktienmärkte und die Futures der wichtigsten amerikanischen und europäischen Indizes steigen am frühen Montagmorgen stark. Der DAX-Future notiert vor Eröffnung der europäischen 1,64 % höher bei mehr als 12.690 Punkten. Damit wird der DAX zur Eröffnung des regulären Handels in Frankfurt bei knapp über 12.700 Punkten gesehen. Das würde einem Sprung von knapp 1,8 % im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag entsprechen. Der S&P 500 Future wird derweil mehr als 1,4 % höher gesehen über 3.550 Punkten. Am stärksten steigt der Nasdaq-Future, der über 2 % auf mehr als 12.318 Punkte zulegen kann und damit über den Top-Kursen von Mitte Oktober notiert.Am Freitag sah die Stimmung noch ganz anders aus. Frankfurt ging mit Verlusten aus dem Handel und beendete eine Woche, die einen starken Rebound gesehen hat, am Ende mit leichten Gewinnmitnahmen. Erneut sorgten sich die Anleger, dass am Wochenende negative Nachrichten auftauchen könnten. Der DAX beendete den Handel -0,70 % tiefer bei 12.480,02 Punkten. Auf die gesamte Woche gesehen ergab sich aber immer noch ein Plus von 5,91 %. Die Aktien von Delivery Hero waren die Wochengewinner mit einem Zugewinn von 15,99 %. Mit deutlichem Abstand folgten die Aktien von MTU Aero Engines mit einem Kursanstieg von 9,98 %.

