The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.11.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.11.2020Aktien1 CNE100002B30 Hebei Yichen Industrial Group Corp. Ltd.2 VGG0120M1095 Agba Acquisition Ltd.3 US98953F1075 Zijin Mining Group Co. Ltd.4 CA69016D1087 Ovation Science Inc.5 US67577R1023 Rexahn Pharmaceuticals Inc.6 CA89485U1003 Trench Metals Corp.7 US9675902095 WidePoint Corp.Anleihen1 FR0013534518 Electricité de France S.A. (E.D.F.)2 USU60868AD52 Molina Healthcare Inc.3 XS2249859328 Selecta Group B.V.4 US94106LBN82 Waste Management Inc. [Del.]5 ES0205032040 Ferrovial Emisiones S.A.6 US94106LBL27 Waste Management Inc. [Del.]7 CH0506071106 Aargauische Kantonalbank8 CH0472691408 AMP Group Finance Services Ltd.9 CH0483180938 Banca dello Stato del Cantone Ticino10 CH0368172877 Banca dello Stato del Cantone Ticino11 CH0538763506 Bank of Montreal12 CH0506071270 Banque Cantonale de Fribourg13 CH0479514264 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]14 CH0419041410 Basler Kantonalbank15 CH0419041485 Berner Kantonalbank AG16 CH0506071262 Berner Kantonalbank AG17 CH0520042513 Bobst Group S.A.18 CH0459297419 BPCE S.A.19 XS2257580857 Cellnex Telecom S.A.20 CH0419041659 Cembra Money Bank AG21 CH0550103078 Central American Bank for Economic Integration22 CH0498589024 Credit Agricole S.A. [London Branch]23 CH0463112067 DNB Bank ASA24 CH0474977714 First Abu Dhabi Bank P.J.S.C25 CH0485261579 Genf, Kanton26 CH0569237669 Genf, Kanton27 CH0340677779 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG28 CH0461238948 Hypo Vorarlberg Bank AG29 CH0448036266 JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy30 CH0550103060 Korea Land and Housing Corp.31 CH0538763514 Korea National Oil Corp.32 CH0536893628 LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd33 CH0550413378 Lausanne, Stadt34 CH0536893255 Liechtensteinische Landesbank AG35 CH0387879080 Lugano, Stadt36 CH0561923837 Münchener Hypothekenbank eG37 CH0419041329 Nationwide Building Society38 CH0384125081 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG39 CH0284687420 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG40 CH0438965581 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG41 CH0297132364 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG42 CH0434678402 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG43 CH0419041469 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken44 CH0536893412 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken45 CH0536893404 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken46 CH0488506665 PSP Swiss Property AG47 CH0515152459 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft48 CH0406990835 Sika AG49 CH0419041592 Sonova Holding AG50 CH0474977755 SpareBank 1 Nord-Norge51 CH0318407761 SpareBank 1 SMN52 CH0373476115 St. Galler Kantonalbank AG53 CH0551990689 Straumann Holding AG54 CH0437180935 Swisscom AG55 CH0441186514 The Bank of Nova Scotia56 CH0419040727 Valiant Bank AG57 US94106LBP31 Waste Management Inc. [Del.]58 US94106LBM00 Waste Management Inc. [Del.]59 CH0545766526 Wells Fargo & Co.60 CH0506071221 Zürcher Kantonalbank61 CH0461239045 Zürcher Kantonalbank62 DE000HLB2WH0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale63 DE000HLB2WB3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale64 FR0013508710 BNP Paribas S.A.65 US136375CV26 Canadian National Railway Co.66 US149123CE90 Caterpillar Inc.67 US20030NAY76 Comcast Corp.68 US26442CBA18 Duke Energy Carolinas LLC69 XS2214239506 Ecuador, Republik70 US294429AS42 Equifax Inc.71 US29717PAU12 Essex Portfolio L.P.72 US30231GAN25 Exxon Mobil Corp.73 US404280AF65 HSBC Holdings PLC74 AT0000A2KVP9 Niederösterreich, Land75 US717081DT70 Pfizer Inc.76 USU57238AF18 QUALCOMM Inc.77 US828807DJ39 Simon Property Group L.P.