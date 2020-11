Der Chipkonzern Infineon will nach einem Gewinneinbruch in der Corona-Krise weniger Geld an seine Aktionäre ausschütten. Wegen der milliardenschweren Übernahme des US-Chipherstellers Cypress und der Erholung der Automobilmärkte stieg zwar der Umsatz in dem Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 um sieben Prozent auf 8,57 Milliarden...

Den vollständigen Artikel lesen ...