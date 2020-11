Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Ausschläge bleiben deutlich am deutschen Aktienmarkt. In der vergangenen Woche ging es allerdings trotz Lockdown und Verzögerungen bei der US-Wahl massiv nach oben. Auch die Performance in Übersee kann sich mehr als sehen lassen. Bei den Einzelwerten geht es heute um First Solar, Canopy, Alibaba, Infineon, die Deutsche Telekom, Daimler, die Shop Apotheke, Zalando und Delivery Hero. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.