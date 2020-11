In der vergangenen Woche legte der DAX um mehr als sieben Prozent zu und am Montag dürfte der Aufschwung zunächst weitergehen. Beflügelt durch den Wahlsieg von Joe Biden in den USA und festeren Aktienmärkten in Asien, steigt der DAX am Morgen um 200 Punkte auf 12.730 Zähler. Damit ist der Leitindex vorerst wieder in seinem seit dem Sommer gültigen Seitwärtskorridor angekommen. Auf Unternehmensseite werden die Anleger versuchen herauszufinden, welche Aktien von einem US-Präsidenten Biden profitieren ...

