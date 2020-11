Niedernberg (ots) - Die Jofodo AG wurde vor drei Jahren von Ärzten für Ärzte gegründet. "Wir wollten unseren kleinen Beitrag dazu leisten, dass nicht länger tausende von Ärzte-Stellen unbesetzt bleiben, offene Stellen die Erfüllung des Versorgungsauftrag gefährden und Patienten aufgrund unbesetzter Stellen warten müssen", so Dr. Friedrich Gagsteiger, Mitglied des Vorstandes der Gesundheitsnetz Süd eG (GNS).Jobs for doctors (Jofodo) feiert Geburtstag: Die Jofodo AG wird drei, Jofodo.de zwei Jahre altNach einem Jahr Recherchen, Marktanalysen, Interviews mit Personalverantwortlichen und veränderungsbereiten Ärzten wurde im Dezember 2018 die Plattform "jofodo.de" im Markt eingeführt. Jofodo.de war zunächst eine reine Informationsplattform und klassische Suchmaschine. Schritt für Schritt wurde die Plattform mit neuen innovativen Features ausgebaut. Bis hin zu den einen neuen Standard setzenden Innovationen Jobfluencing und Jobnudging. Diese beiden neuesten Features von Jofodo ergänzen die schon bisher vorhandenen fünf Module des Recruitainments von Jofodo zu einem System:Konventionsbruch: Arbeitgeber bewerben sich bei ArbeitnehmernDigital-Live-Talks: potenzielle Arbeitgeber präsentieren sich (Jofodo Boost-Events)Anonymität: BewerberInnen entscheiden selbst, wann sie ihre Identität preisgebenPerfect Match: Abgleich von Fähigkeiten und AnforderungsprofilenJob-Concierge: Jofodo als Brückenbauer zwischen Arbeitnehmern und ArbeitgebernJob-Nudging: durch wertvolle Empfehlungen Wert schaffen/Orientierung gebenJob-Fluencing: Jeder kennt jemanden, der sich beruflich neu orientieren willJofodo ist heute einer der führenden Spezialanbieter für Jobs im HealthcaremarktDie Fakten unterstreichen den Anspruch und die Stellung von Jofodo.de: Seit Gründung wurden 78000 Jobs für Ärzte veröffentlicht, die Mehrzahl der Stellen stehen ca. 8 Wochen online, werktäglich werden auf Jofodo im Schnitt rund 150 neue Jobs für Ärzte präsentiert. Heute arbeiten bereits 7 Datenspezialisten daran, dass die Stellen aufmerksamkeitsstark präsentiert werden.Jofodo verdankt seine Positonierung einer hohen Spezialisierung. Beispielsweise sind die erreichbaren Facharztweiterbildungen der Musterweiterbildungsordnung der Bundesärztekammer von 2018 berücksichtigt. Die Useability der Plattform ist sehr komfortabel und benutzerfreundlich. Wer will, kann sich aus Rohdaten einen Lebenslauf generieren lassen. Über neue Jobs informiert der Jobalert auf Basis selbst gesetzter Filter auf Wunsch automatisch.Jofodo ist auf WachstumskursNeben "Jobs for doctors" erweitert Jofodo sein Angebot in den nächsten Wochen auf Mitarbeiter in der Gesundheitsversorgung. Ebenso wird es in Kürze ein Angebot für eine weitere für die Gesundheitsversorgung außerordentlich wichtige Berufsgruppe geben.Jofodo AG, ein Unternehmen von Ärzten für Ärzte, platziert KapitalerhöhungJofodo.de ist ein Angebot der Jofodo AG. Gründer und Hauptaktionäre sind die Ärzte der Gesundheitsnetz Süd eG. "Wie jedes erfolgreiche Startup richten wir nach erfolgreichem Abschluss der Markteinführungsphase unser Hauptaugenmerk auf die Herausforderung der Finanzierung der nächsten Ausbauphase. Zurzeit platzieren wir 43.000 neue Aktien um über die Finanzkraft zu verfügen, die wir für das zu erwartende starke Wachstum in den nächsten drei Jahren benötigen", so Wolfgang Bachmann, Vorstand der Jofodo AG.Pressekontakt:Wolfgang Bachmann06028/2179891wolfgang.bachmann@jofodo.deOriginal-Content von: Jofodo AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140145/4756824