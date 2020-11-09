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WKN: A2N447 ISIN: AU0000023053 Ticker-Symbol: A4B 
Frankfurt
09.11.20
08:20 Uhr
0,890 Euro
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Software
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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