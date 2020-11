Der Ausbau der Elektromobilität geht voran, die Factory56 zeigt die Richtung: Mehrere Plattformen in einem Werk und das hocheffizient. "Nach meiner Einschätzung dürfte das Benchmark in der Fahrzeug-Produktion sein", sagt Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem AKTIONÄR.2021 wird Daimler seine Speerspitze in punkto Elektromobilität, den EQS, ausrollen. "Mercedes wird sich in der Zukunft stärker auf "Luxus" konzentrieren", sagt Dudenhöffer. Daimler will noch einen Schritt ...

