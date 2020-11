Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar wenig verändert gezeigt. Gegen 8.35 Uhr stand er bei 1,1884 Dollar. In New York war er am Freitagabend mit 1,1882 US-Dollar gehandelt worden.Zum am Freitagnachmittag festgelegten Referenzkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigte er sich somit leicht höher. Dieser lag bei 1,1870 (Donnerstag: 1,1855) Dollar.Der Euro habe sich zum Wochenschluss ...

