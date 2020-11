Der Schweizer Pharmakonzern Novartis stellt sich auf niedrigere Medikamentenpreise ein. "In den USA rechnen wir damit, dass unabhängig vom Ausgang der US-Wahlen die Preise weiter sinken", sagte Verwaltungsratspräsident Jörg Reinhardt "NZZ am Sonntag". Der Preisdruck sei schon seit vielen Jahren in allen Teilen der Welt spürbar.Die gestiegenen Listenpreise für Krebsmedikamente in den USA führten dabei nicht automatisch zu höheren Preisen. "Wir haben dieses Jahr in den USA einen Preisrückgang von ...

