Der Präsidentschaftswahlsieg Joe Bidens gibt den Aktienkursen Auftrieb. Der Dow Jones Future liegt am Montag mit 400 Punkten im Plus. Mit dem Sieg des Demokraten Biden weiche die Unsicherheit, heißt es an der Börse. Doch für die Konzerne in den USA könnte es unter Biden ungemütlich werden, es sei denn, dieses Szenario tritt ein.Joe Biden hat sich für die kommenden vier Jahre eine Menge vorgenommen. Ein Ziel: Er will die Unternehmen stärker zur Kasse bitten. Die Körperschaftssteuer soll von jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...