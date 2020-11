Infineon: Zurück auf dem Wachstumskurs

Der Chip-Hersteller Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) hat im vierten Geschäftsquartal von der Erholung in der Automobilindustrie profitiert. So wurde der Umsatz im Zeitraum Juli bis September im Vergleich zum ersten Geschäftsquartal um 15 Prozent auf 2,5 Mrd. Euro gesteigert.

Deutlicher Umsatzanstieg

Damit wurde im Geschäftsjahr 2019/2020 ein Umsatz von 8,6 Mrd. Euro erzielt, was auf Jahressicht ein Plus von sieben Prozent bedeutet. Der operative Gewinn verringerte sich dagegen im abgeschlossenen Geschäftsquartal um elf Prozent auf 1,2 Mrd. Euro.

Zurück in der Gewinnzone

Unter dem Strich wurde im vierten Geschäftsquartal ein Nettogewinn von 109 Mio. Euro verzeichnet, nach einem Verlust von 128 Mio. Euro im Vorquartal. In die Zahlen ging auch der in diesem April übernommene US-Konkurrent Cypress Semiconductor mit ein. Konzernchef Reinhard Ploss sprach von einem "sehr ordentlichen vierten Quartal" in einem außergewöhnlichen und schwierigen Geschäftsjahr.

