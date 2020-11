Viele Verträge werden mittlerweile online abgeschlossen. Nach Ansicht von Justizministerin Katy Hoffmeister ist die Kündigung hingegen für Verbraucher nicht übersichtlich und einfach genug. Das will sie mit einem Vorschlag verbessern. Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) plädiert für übersichtlichere und einfachere Kündigungen von online abgeschlossenen Verträgen. Einen entsprechenden Beschlussvorschlag wolle sie bei der Video-Justizministerkonferenz der Länder Ende November einbringen, teilte das Ressort am Montag in Schwerin mit. Unternehmer sollen verpflichtet werden, die Vertragskündigung ähnlich simpel zu gestalten wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...