Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 13. Dezember 2929, 9.30 UhrKatholischer GottesdienstAus der Kirche Sankt Rabanus Maurus in Mainz"Mitten unter euch steht er, den ihr nicht kennt." Dieses Wort aus dem Evangelium ist Thema des Gottesdienstes. "Wo kann man Gott heutzutage finden und erfahren?", fragt Pfarrer Martin Olf.Wie Johannes der Täufer im Tagesevangelium Zeugnis über das Kommen Gottes ablegt, werden im Gottesdienst Menschen über ihre Glaubenserfahrungen sprechen. "Denn der, der mitten unter uns steht und den wir nicht kennen, braucht uns. Er braucht Zeuginnen und Zeugen."Der Gottesdienst wird coronabedingt aus St. Rabanus Maurus in Mainz und nicht wie ursprünglich geplant aus St. Theresia in Kaiserslautern übertragen. Musikalisch wird der Gottesdienst von einem Musikensemble unter der Leitung von Dekanatskantor Maximilian Rajczyk gestaltet.Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zusehenden und Mitfeiernden bis 19.00 Uhr unter der Nummer 0700 - 14141010 (6 Cent/Minute Festnetz Deutsche Telekom, abweichender Mobilfunktarif) Mitglieder der Kirchengemeinde St. Theresia in Kaiserslautern erreichen. Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de (http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/) zu finden. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4756903