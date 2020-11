Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auch wegen der Verunsicherung aufgrund des Wahlkrimis in den USA hielten sich die Emittenten in der vergangenen Woche zurück, so die Analysten der Helaba.Einzig Niederösterreich sei am Freitag im Markt gewesen und habe erfolgreich ein 15-jähriges Papier absetzen können. Bei einem Volumen von 500 Mio. EUR hätten rund 2 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Für heute sei die Pipeline leer, aber dies dürfte sich ändern. EU und EFSF stünden in den Startlöchern und hätten bereits RFPs verschickt. Wann allerdings neue Papiere an den Markt kommen würden, sei ungewiss. ...

