DJ MÄRKTE EUROPA/Erleichterungsrally nach Wahlsieg von Joe Biden

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kräftigen Kursgewinnen nach der Entscheidung der US-Wahl zeigen sich am Montag Europas Börsen. Vor allem der nun klare Biden-Sieg wird gefeiert und treibt den DAX über die 12.700er-Marke. Der Markt setzt auf eine Entspannung im Handelsstreit und auf Konjunkturpakete. Zudem wird eine Umorientierung der US-Politik in Richtung grünerer Energien erwartet. Kursgewinner sind daher besonders alternative Energien und konjunkturorientierte US-Werte. Der DAX steigt 1,9 Prozent auf 12.722 und der Euro-Stoxx-50 um 1,8 Prozent auf 3.260 Zähler.

Strategen sehen Biden-Sieg überwiegend positiv für Börse

Strategen blicken vor allem auf die engen Verhältnisse im Repräsentantenhaus und der wahrscheinlichen Republikaner-Mehrheit im Senat, womit ein Durchregieren für Biden nicht möglich wäre. "Steuererhöhungen, höhere Mindestlöhne und neue Regulierungen scheinen kaum breite Zustimmung zu finden", sagt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank.

Auch Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer der Credit Suisse, weist auf die Auswirkungen eines geteilten Kongresses hin: "Bidens Regierung wird somit voraussichtlich keine grundsatzpolitischen Änderungen vornehmen können, wie etwa die von ihm vorgeschlagenen Steuererhöhungen". Allerdings könnten damit auch weitere fiskalische Stimuli kleiner als von den Börsen erwartet ausfallen. Goldman Sachs fürchtet, das Paket werde nur eine statt zwei Billionen Dollar betragen und damit nur halb so hoch wie erwartet ausfallen.

Den bestmöglichen Ausgang für den DAX sieht Maximilian Kunkel, Chefanlagestratege der UBS in Deutschland. Er rechnet mit einer kooperativeren und berechenbareren Handelspolitik. Unter anderem würden sich Regulierungssorgen in der Technologie- und Gesundheitsbranche als übertrieben erweisen. Das Wahlergebnis sollte damit den zuletzt eingetretenen Kaufstreik beenden.

Technologiewerte dürften Markt outperformen

Technologiewerte legen am Montag daher schon deutlich zu. Die Regulierung sei zwar ein reines US-Thema, durch Käufe der gesamten Branche werden aber auch Europas Aktien mit hochgezogen. Unter anderem steigen Infineon um 3,2 Prozent und SAP um 2 Prozent. Bei Infineon gefällt zudem das vorgelegte Segmentergebnis.

Vor allem die alternativen Energien profitieren von der US-Wahl mit Wind- und Solaranbietern vorn. Nordex springen um 4,4 Prozent, Siemens Gamesa 4,7 Prozent und Vestas in Kopenhagen um 5,6 Prozent. Im Solarbereich steigen SMA Solar um 5 Prozent. Als Kursgewinner zeigen sich auch Titel mit hohem US-Engagement in der Gesundheitsbranche - so wie Fresenius Medical Care im DAX, die 1,7 Prozent zulegen. Auch die exportstarken Autowerte steigen kräftig, so VW um 2,4 Prozent und Conti sogar um 3,5 Prozent.

Adidas steigen um 2,8 Prozent, nachdem in die Verkaufspläne für Reebok Bewegung gekommen ist. Händler verweisen auf einen Bericht der FT, nachdem mit Triton und Permira zwei Beteiligungsgesellschaften Interesse an einer Übernahme der schwächelnden Tochter gezeigt hätten. Zudem hatte Konkurrent Asics in Tokio starke Zahlen vorgelegt.

Corona-Impfstoff nach US-Wahl zurück im Fokus

Auch Corona-Impfstoffe kommen wieder in den Fokus, besonders in der Reise-Branche. "Die Kreuzfahrt-Branche bleibt eine reine Covid-Story und ist damit stark von der Impfstoff-Geschichte abhängig", so ein Händler mit Blick auf Aussagen von Michael Thamm, Chef der Carnival-Töchter Costa und Aida. Der erwartet eine Normalisierung des Geschäfts im kommenden Jahr und Preissteigerungen um 10 bis 15 Prozent. Händler werten dies zwar als 'wishful thinking', dennoch geht es querbeet von Carnival über Lufthansa bis Airbus um bis zu 3,5 Prozent nach oben.

Traton steigen mit der Übernahme von Navistar um 2,2 Prozent. Die Volkswagen-Tochter hat nun den Vertrag über einen Zusammenschluss mit dem US-Nutzfahrzeughersteller Navistar unterzeichnet.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.259,96 1,75 55,91 -12,96 Stoxx-50 2.935,41 1,21 35,00 -13,74 DAX 12.721,76 1,94 241,74 -3,98 MDAX 27.998,84 2,39 652,55 -1,11 TecDAX 3.075,09 2,02 60,98 2,00 SDAX 12.564,21 2,06 253,00 0,42 FTSE 6.001,66 1,55 91,64 -21,64 CAC 5.043,82 1,67 82,94 -15,63 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,64 -0,02 -0,88 US-Zehnjahresrendite 0,81 -0,01 -1,87 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:55h Fr, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1868 -0,17% 1,1884 1,1877 +5,8% EUR/JPY 122,91 +0,09% 122,99 122,71 +0,8% EUR/CHF 1,0687 -0,07% 1,0687 1,0681 -1,6% EUR/GBP 0,9028 -0,04% 0,9017 0,9021 +6,7% USD/JPY 103,57 +0,27% 103,50 103,31 -4,8% GBP/USD 1,3144 -0,16% 1,3180 1,3167 -0,8% USD/CNH (Offshore) 6,5662 -0,27% 6,5568 6,5892 -5,8% Bitcoin BTC/USD 15.335,51 -1,20% 15.355,01 15.500,50 +112,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,89 37,14 +2,0% 0,75 -32,9% Brent/ICE 40,24 39,45 +2,0% 0,79 -38,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.958,38 1.951,15 +0,4% +7,23 +29,1% Silber (Spot) 25,75 25,62 +0,5% +0,14 +44,3% Platin (Spot) 902,13 898,98 +0,4% +3,15 -6,5% Kupfer-Future 3,16 3,15 +0,3% +0,01 +11,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.ce@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2020 03:47 ET (08:47 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.