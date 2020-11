Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH macht weiterhin Werbung in eigener Sache: So kann sich der Getriebespezialist weiterhin deutlich aus der Talsohle der durch COVID-19 verursachten Krise lösen. Nachdem bereits in Q3 wieder 93% des Vorjahresumsatzes verbucht werden konnten und im September der Vergleichsumsatz 2019 schon annähernd erreicht wurde, gelang im Oktober auf Monatssicht eine Umsatzsteigerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...