Nur noch bis heute Mittag um 12 Uhr kann die neue Unternehmensanleihe 2020/25 der Noratis AG öffentlich gezeichnet werden. Das Anleiheangebot der Noratis AG ging am 26. Oktober an den Start: Private und institutionelle Anleger können noch bis heute Mittag in die neue 5,5%-Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000 A3H2TV 6) über bis zu 50 Mio. EUR investieren. Die Neuemission verfügt bei einer Laufzeit ...

