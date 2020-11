Mitarbeiter der Wahlkampagne Donald Trumps haben versehentlich eine Gärtnerei für eine Pressekonferenz gebucht. Die nutzt das jetzt zu Marketingzwecken. Weniger als eine Stunde bevor klar war, dass Joe Biden die US-Präsidentschaftswahl gewinnen würde, verkündete Donald Trump, dass sein Legal Team eine Pressekonferenz abhalten würde. Der Veranstaltungsort: das Four Seasons in Philadelphia. Nicht das Four Seasons Hotel Die meisten Menschen gingen wohl selbstverständlich davon aus, dass es sich hierbei um das Four Seasons Hotel handeln würde. Eine ...

