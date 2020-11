Die Adidas-Aktie hat in den vergangenen Monaten ordentlich zugelegt - abgesehen vom Rücksetzer Ende Oktober aufgrund der zweiten Corona-Welle. Am Montag geht es für das DAX-Papier nach Spekulationen um einen Reebok-Verkauf jedoch kräftig aufwärts.Adidas sieht nach einem schwachen zweiten Quartal zuletzt wieder Licht am Ende des Tunnels. Unternehmenschef Kasper Rorsted kündigte eine Erholung der Geschäfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...