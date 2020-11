Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Die DAX-Bullen haben am Wochenende offenbar noch einmal erneut Kräfte gesammelt. Der Index startet mit einem riesigen Aufwärtsgap in die neue Handelswoche und klettert im Anschluss bis auf 12.730 Punkte.

Es gibt zum Wochenstart nichts, was jetzt nicht schon am Freitag bekannt gewesen wäre. Der erneute Freudensprung zur Eröffnung scheint daher aktuell ein wenig übertrieben.

Aus rein charttechnischer Sicht ist der Aufwärtstrendkanal im Stundenchart dennoch erst einmal weiterhin intakt, sollte die heutige Eröffnungskurslücke allerdings im weiteren Handelsverlauf geschlossen werden, droht im mittelfristigen zeitfenster eine etwas größere technische Korrektur zurück in den unteren 12.000er Bereich.

DAX in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.10.2020 - 09.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2015 - 09.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Der Beitrag DAX - Bullen im Partymodus erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).