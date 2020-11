Der Brutto-Wett- und Gamingertrag des börsenotierten Gaming-Unternehmens bet-at-home.com belief sich in den ersten drei Quartalen 2020 auf 93,0 Mio. Euro und ist den Angaben zufolge neben den negativen Effekten im Zuge der Pandemie auch aufgrund von rechtlichen Restriktionen in einzelnen Märkten unter dem Vorjahresvergleichswert (Q1-Q3 2019: 106,8 Mio. Euro). Das Wett- und Spielvolumen im bet-at-home.com AG Konzern betrug in diesem Zeitraum insgesamt 2,1 Mrd. Euro (Q1-Q3 2019: 2,4 Mrd. Euro). Der Netto-Wett- und Gamingertrag beläuft sich demnach in den ersten drei Quartalen 2020 auf 73,5 Mio. Euro (Q1-Q3 2019: 87,9 Mio. Euro). Nach den ersten drei Quartalen 2020 liegt das EBITDA mit 23,0 Mio. Euro unter der Vorjahresvergleichsperiode (Q1-Q3 2019: 27,0 Mio. Euro). Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...