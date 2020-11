Bioware bringt die Reaper-Trilogie in 4k-Auflösung und mit weiteren Verbesserungen auf den Markt. Zudem begann das Studio die Arbeit an einem neuen Teil. Unter dem Namen Legendary Edition publiziert die EA-Tochter Bioware die Wiederauflage von Mass Effect. Das bestätigte das Entwicklerstudio in einem Blogeintrag. Man arbeite seit vielen Monaten an der Modernisierung der Texturen, Shader, Modelle, der Effekte und anderer technischer Merkmale, heißt es. Bioware integriere alle DLC, Promo-Waffen, Rüstungen und Packs in das Action-Rollenspiel. Das ...

