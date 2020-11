Im starken Marktumfeld kann auch die Deutsche Telekom zu Wochenbeginn weiter zulegen. Derweil trennt sich der Konzern von seinem Geschäft in Rumänien. Die Beteiligung an Telekom Romania Communications geht an den französischen Wettbewerber Orange. Der Deal bewertet das Unternehmen insgesamt mit 497 Millionen Euro.54 Prozent an Telekom Romania Communications gehören bislang OTE, der Anteil ist somit 268 Millionen Euro wert. An dem griechischen Telekomkonzern hält wiederum die Deutsche Telekom 45 ...

