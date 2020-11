Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am 29. Oktober notierte der ITRAXX Senior Financials in der Spitze bei 86,5, um anschließend bis auf 67,72 abzurutschen, so die Analysten der Helaba.Damit komme die zuletzt vollzogene Spread-Einengung deutlich zum Ausdruck. Mittlerweile spreche jedoch einiges für die These, dass der Einengungsprozess vorüber sein könnte, zumal auch der europäische Bankenindex des pan-europäischen STOXX 600 am Freitag im Minus notiert habe. Zweifelsohne spiele der Ausgang der US-Wahl eine gewichtige Rolle für die weitere Entwicklung am Markt. Auch die anstehenden Quartalsberichte würden weiterhin die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. In dieser Woche würden die Bücher unter anderem von ABN Amro, Deutsche Pfandbriefbank, Aareal Bank und der Berlin Hyp geöffnet. ...

