Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Bunderepublik Deutschland hat ihre erste Grüne Bundesobligation erfolgreich am Kapitalmarkt platziert, so die Börse Stuttgart.Die Emissionserlöse in Höhe von fünf Milliarden Euro würden zur Refinanzierung des Bundeshaushaltes zum Wandel in eine nachhaltige Wirtschaft verwendet. Hierfür habe die Bundesrepublik Deutschland ein Green Bond Framework aufgelegt. ...

