Berlin (ots) - APOTHEKE ADHOC auf Rekordkurs: Im Jahr 2020 verzeichnet der Branchendienst bislang knapp 20 Millionen Visits - gut 6,5 Millionen Besuche mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Oktober stiegen die Visits im Vergleich zum Vorjahr um 66 Prozent an.Das Nachrichtenportal APOTHEKE ADHOC setzt seinen Wachstumskurs fort und hat bei den Visits noch einmal zugelegt. Zwischen Januar und Oktober 2020 summierten sich die Seitenbesuche auf rund 19,88 Millionen und sind damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 48,82 Prozent angestiegen. Im Oktober verzeichnete APOTHEKE ADHOC rund 2,18 Millionen Visits - verglichen mit dem Vorjahresmonat entspricht dies einem Zuwachs von mehr als 66 Prozent.Mit neuen Formaten treibt das engagierte APOTHEKE ADHOC-Team diese positive Entwicklung voran. Dazu zählt neben der neuen Podcast-Reihe EXPERTISE.A vor allem das tägliche Video-Nachrichtenformat adhoc24, das im September gelauncht wurde. adhoc24 liefert den Zuschauerinnen und Zuschauern die täglichen Top-News aus Apotheke und Pharma prägnant zusammengefasst zum Anschauen auf dem eigenen Youtube-Kanal."Diese Zahlen sind der Beleg dafür, wie wichtig ein unabhängiges und Reichweiten-starkes Medium in diesem Markt ist. Mit weiteren neuen Formaten werden wir APOTHEKE ADHOC auch 2021 ausbauen und zudem mit anderen Wissens-Angeboten vernetzen", sagt Thomas Bellartz, Herausgeber von APOTHEKE ADHOC und geschäftsführender Gesellschafter der EL PATO Medien GmbH, Berlin.