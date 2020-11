Biogen und der japanische Forschungspartner Eisai haben bei ihrem Hoffnungsträger gegen die Alzheimer-Krankheit einen Rückschlag erlitten. Wie am Freitagabend bekannt gegeben wurde, sprach sich ein Experten-Komitee der US-Gesundheitsbörde FDA gegen eine Zulassung von Aducanumab aus. Während die Biogen-Aktie weiter vom Handel ausgesetzt ist, rauscht das Papier von Eisai in Japan knapp 24 Prozent in die Tiefe.Die Daten der ihnen vorliegenden klinischen, noch nicht beendeten Studie erschienen zwar ...

