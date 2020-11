Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz anhaltendem Wahlkrimi in den USA und weiter steigenden COVID-19-Fällen kehrt am Finanzmarkt der Optimismus zurück, so die Deutsche Börse AG."Die Aktienbörsen sind gut erholt, der DAX hat die Verluste der Vorwoche wieder wettgemacht", beschreibe Rainer Petz von der Oddo Seydler Bank. Das spüre man auch im Handel mit Unternehmensanleihen. ...

