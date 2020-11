Wien (www.anleihencheck.de) - Die Präsidentschaftswahl ist noch nicht entschieden, die Vorzeichen für einen Sieg des Herausforderers Biden stehen jedoch gut, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Rennen um das Weiße Haus erweise sich jedoch als deutlich knapper als die Wahlumfragen im Vorfeld hätten vermuten lassen. Dies betreffe auch die Entscheidung um die Mehrheit im Senat, wo es den demokratischen Herausforderern bislang nicht gelungen sei, die entscheidenden Bundesstaaten zu gewinnen. Eine Stichwahl in Georgia könnte sich hierbei als entscheidend herausstellen. Die Situation bleibe demnach ungewiss und es scheint, als ob uns diese Unsicherheit, insbesondere im Senat, noch einige Zeit begleiten wird, so die Analysten der RBI. Ankündigungen Trumps, die Präsidentschaftswahl anzufechten (Neuzählungen in manchen Bundesstaaten), sollten sich jedoch als wenig ergiebig erweisen, um den bevorstehenden Sieg Bidens verhindern zu können. Realpolitisch sei die Entscheidung im Senat nicht minderbedeutend. Sollten die Republikaner die Mehrheit im Senat halten, was derzeit als das wahrscheinlichste Szenario gelte, bleibe der Kongress geteilt und die aktuelle Pattsituation um neue Fiskalmaßnahmen könnte länger andauern als zuletzt noch erwartet worden sei. ...

