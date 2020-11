Neue Features auf w-o.de: Offenbarung mit dem Sparplanrechner, Erhellung mit der 50/200 Tage Linie und Neues zu den Aktienverknüpfungen

Der neue Updateblog von wallstreet:online hat es in sich. Wir berichten über den neuen Sparplanrechner, die Schnellwahlfunktion zur Einblendung der 50 und 200 Tage Linie sowie über unsere Maßnahme zur Vermeidung von Wertpapierdiskussionen ohne Verknüpfung mit dem dazugehörigen Wertpapier. Sparplanrechner: Wallstreet-online.de bietet nun einen Sparplanrechner an. Mit diesem Instrument können Sie ganz einfach feststellen wie sich Ihr Vermögen entwickelt hätte, wenn Sie sich in der Vergangenheit für einen Sparplan entschieden hätten. Ihrem hypothetischen Sparplan können ETFs, ETCs, Fonds und Aktien zugrunde gelegt werden. Sie werden sich wundern welche Summe Sie heute angehäuft hätten, hätten Sie vor 10 Jahren begonnen z.B. Amazon oder den MSCI World ETF zu besparen. Den Sparplanrechner finden Sie auf der w:o Hauptseite im Bereich "Unsere Services" oder >über diesen Link<. 50- / 200 Tage Linie Schnellwahltaste In den w:o Charts kann nun die 50 und die 200 Tage Linie über eine Schnellwahlfunktion eingeblendet werden. Dies war zuvor nur über einen Umweg möglich. Die neue Funktion wird allerdings nur auf der Chartseite angezeigt. Auf der Portraitseite des jeweiligen Wertpapiers ist diese nicht vorhanden. Die entsprechende Schaltfläche trägt den Namen "Gleitender Durchschnitt". Da der gleitende Durchschnitt ein sehr beliebtes Instrument zur Chartanalyse ist gehen wir davon aus, dass unsere Nutzer diese Schnelleinblendung sehr zu schätzen wissen. Hinweis zu Wertpapierverknüpfung Im w:o Forum wurden nicht selten Diskussionen zur Wertpapieren begonnen, ohne dass diese mit dem entsprechenden Wertpapier verknüpft wurden. Dies ist aber für die Aussagekraft und die Sichtbarkeit der Diskussion sehr wichtig. Wir blenden daher nun in den börsenrelevanten Foren bei Threaderstellung einen Hinweis ein, sofern im Feld "Wertpapier" keine WKN oder ISIN eingetragen wurde. Hierdurch sollen in Zukunft keine Verknüpfungen mehr vergessen werden. Selbstverständlich wurden auch wieder einige Fehler beseitigt und zahlreiche Optimierungen durchgeführt. Auf diese soll hier aber nicht weiter eingegangen werden. Außerdem wurde für die w:o Aktie am 10. Oktober 2020 ein Aktiensplit im Verhältnis 1:8 durchgeführt. Die Gratisaktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt und erhalten die gleiche ISIN DE000A2GS609 wie die bestehenden Aktien.



Wir hoffen, dass Ihnen die Neuerungen bei Ihren zukünftigen Investmententscheidungen eine wertvolle Hilfe sein werden und wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit. Viele Grüße



Hardy Schilling

Head of Support & Community Enthaltene Werte: US0231351067,IE00B4X9L533,DE000A2GS609

