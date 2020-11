Meerwasser-Entsalzung in Namibia

was für eine charmante Idee: In einem sehr trockenen, relativ heißen Land mit Zugang zum Meer eigenes Trinkwasser herstellen. Und zwar durch umgekehrte Osmose, und die dazu notwendige Energie mit Solarenergie gewinnen.Genau diesen Weg geht die Universität Namibia (UNAM) mit einer kleinen Pilotanlage an der Atlantikküste. Ich stehe dazu mit der Universität hier vor Ort in Kontakt, bin in Namibia.Da das Trinkwasser nicht ins allgemeine Wassernetz eingespeist werden kann aufgrund regulatorischer Vorschriften, wird das Wasser des Pilotprojekts in Flaschen abgefüllt und eine kleine Pflanzung von Olivenbäumen in der Wüste wird damit bewässert.Die derzeitige Pilotanlage liefert ca. 3 Kubikmeter Trinkwasser pro Stunde, die notwendige Solarenergie liegt bei 27 kWh. Solche Projekte finde ich richtig klasse.Das Pilotprojekt soll laut Uni Namibia insgesamt (Planung, Bau...) ca. 300.000 Euro ...

