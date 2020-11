Märkte um 12: US-Wahlergebnis befeuert den DAX - Infineon wechselt zurück in die Gewinnspur

Der DAX legt am Montagmittag kräftig zu und notiert damit wieder im Bereich der 12.700er-Marke. Für gute Stimmung an der Frankfurter Börse sorgt der deutliche Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl, mit dem nun ein großer Unsicherheitsfaktor weggefallen ist. Für den DAX könnte es in den kommenden Tagen weiter nach oben gehen. Hier gilt es als Nächstes, die 13.000er-Marke zurückzuerobern, um ein neues Kaufsignal zu generieren.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,9% 12.715 MDAX +2,1% 27.927 TecDAX +1,6% 3.063 SDAX +1,9% 12.544 Euro Stoxx 50 +1,6% 3.254

Am Montagmittag gab es im DAX 29 Gewinner und nur einen Verlierer. Am stärksten zulegen konnte die Aktie von Delivery Hero (WKN: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43), die sich zeitweise um über drei Prozent verbesserte und damit wieder einmal ein neues Allzeithoch markierte.

