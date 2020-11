Die Euroboden GmbH trotzt der Corona-Pandemie und geht auf Einkaufstour: So hat sich der Immobilienprojektentwickler im Oktober beispielsweise ein 3.280 qm großes Wohngrundstück in Berlin-Hellersdorf gesichert. Das Areal liegt im Zentrum von Kaulsdorf-Nord, in einem dicht begrünten, urbanen Umfeld. Nahversorgung, Bildungseinrichtungen sowie kulturelle Angebote sind ebenso fußläufig erreichbar wie ...

