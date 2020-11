Familienunternehmen - eine schöne Aktion?

Anmerkung in eigener Sache: Vor einigen Tagen bin ich auf eine schöne Aktion von einem kleinen Familienunternehmen in Namibia aufmerksam geworden.Ich möchte diese Aktion inklusive der Hintergründe in diesem Beitrag vorstellen. Ich weise darauf hin, dass ich zu den wirtschaftlichen Hintergründen nichts weiß - da ich selber selbständig bin, ist mir die Aktion der Beiden jedenfalls höchst sympathisch. Michael Vaupel. Hier der Gastbeitrag:Liebe Reisepartner, liebe Freunde - Friend's of TARO!Vor knapp 20 Jahren sind wir - Yvonne & Karsten - mit dem Namensgeber unserer kleinen Familiencompany nach Namibia ausgewandert!Auf Blässkranz haben wir unser erstes und für unsere Lebensgeschichte so wichtiges neues Zuhause gefunden. Fünf Jahre haben wir hier gelebt und nach und nach Namibia, unsere neue Heimat ...

