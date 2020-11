Der gestoppte IPO von ANT FINANCIAL hat den Kurs von ALIBABA belastet. Unser Stopp-Limit wurde erreicht. Es wäre fahrlässig den stark wachsenden Internetsektor in China zu vernachlässigen. Wir wollen hier die Gewichtung nicht reduzieren und wechseln deshalb das Pferd. Gemeinsam mit TENCENT hat unsere heutige Empfehlung jüngst den Ausbruch auf ein neues Allzeithoch vollzogen und damit ein frisches Kaufsignal generiert. Lesen Sie in unserer Analyse, auf welchen Wert wir jetzt in China setzen.

