Sobald Donald Trump nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein sollte, verliert er bei Twitter auch seinen Status als "berichtenswerte Person". Sollte er also erneut gegen Richtlinien verstoßen, könnte er gesperrt werden. "Der lange nationale Albtraum von Twitter ist fast vorbei", schreibt The Verge zum bevorstehenden Statusverlust des Noch-Präsidenten der USA bei Twitter. Das Verhältnis zwischen Trump und dem Kurznachrichtendienst kann getrost als schwierig und zerrüttet angesehen werden. Sollte er jedoch weiterhin eine ähnliche Wortwahl an den Tag legen wie zuletzt, könnte das Twitter-Konto @realDonalTrump bald...

