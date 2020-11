Berlin/Nürnberg (ots) - Seit Anfang November ist der ARD/ZDF Förderpreis "Frauen + Medientechnologie" ausgeschrieben. Bewerbungen sind bis zum 28. Februar 2021 online möglich. Bewerben können sich Absolventinnen von Hochschulen und Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihre Abschlussarbeiten zu aktuellen technischen Fragestellungen aus dem Themenbereich der audiovisuellen Medien in Fernsehen, Hörfunk oder Online müssen nach dem 1. Januar 2019 angenommen worden sein.Nach Abschluss einer ersten Beurteilungsphase werden im Mai 2021 zehn Nominierte der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach einer weiteren Juryrunde werden im Juli 2021 die drei Preisträgerinnen bekannt gegeben. Sie werden dann auf einer Preisverleihung im Spätsommer/Frühherbst 2021 mit Geldpreisen im Gesamtwert von 10.000 EUR ausgezeichnet.Peter Limbourg, Intendant der Deutschen Welle und Schirmherr des Wettbewerbs 2021, bekennt sich zur Kontinuität von Maßnahmen der Frauenförderung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk: "Die Gleichstellung von Frauen in allen Bereichen unserer demokratischen Gesellschaft müssen wir gemeinsam voranbringen. Gerade auch in der Berufswelt. Mit Entschlossenheit und einer Vielfalt an Initiativen wurde schon viel erreicht, aber es gibt noch viel zu tun."Ausgerichtet wird der ARD/ZDF Förderpreis "Frauen + Medientechnologie" 2021 von der ARD.ZDF medienakademie, der Fort- und Weiterbildungseinrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland.Mehr Informationen, den Bewerberinnenzugang und Pressematerial finden Sie unter www.ard-zdf-foerderpreis.de.Beachten Sie auch die Social-Media-Präsenzen unter:facebook.com/ardzdffoerderpreis (//facebook.com/ardzdffoerderpreis)twitter.com/ARD_ZDF_FP (//twitter.com/ARD_ZDF_FP)Mehr Informationen zur ARD.ZDF medienakademie finden Sie unter: www.ard-zdf-medienakademie.de (//www.ard-zdf-medienakademie.de)Pressekontakt:ARD/ZDF Förderpreis "Frauen + Medientechnologie"Monika GerberWallensteinstr. 121D-90431 NürnbergTelefon + 49 911 9619 495E-Mail: info@ard-zdf-foerderpreis.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4757321