Papier- und Formularberge in deutschen Unternehmen könnten schon bald der Vergangenheit angehören. Der Trend geht auch hier zur Digitalisierung. Das hat jetzt eine Studie des Bitkom ergeben. Palettenweise Papier, Aktenordner, so weit das Auge reicht, und natürlich unzählige Formulare - diese Bilder, die die Unternehmenswelt über Jahrzehnte geprägt haben, werden heutzutage immer seltener. Deutsche Unternehmen arbeiten nicht nur an der Digitalisierung von Produktionsprozessen, sondern haben auch ihre Büro- und Verwaltungsarbeit im Blick. Inzwischen arbeitet jedes dritte Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...